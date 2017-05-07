Знарок: Германия – дисциплинированная команда, у них хороший вратарь

Главный тренер сборной России Олег Знарок после игры с Италией (10:1) поделился ожиданиями перед матчем с Германией на чемпионате мира. Игра с Германией пройдёт 8 мая, немцы — хозяева турнира.



«Германия – очень хорошая команда. Смотрел их матч против шведов, два периода они хорошо смотрелись. Они всегда были хорошей командой — дисциплинированной, физически хорошо готовы. У них хороший вратарь, несмотря на то, что в игре со шведами его поменяли», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



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