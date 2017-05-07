Панарин: бокал холодненького итальянского? Предпочитаю маленькую русскую рюмку

Нападающий сборной России Артемий Панарин поделился эмоциями после разгромной победы над командой Италии (10:1) на матче группового этапа чемпионата мира.

«Что подарили как лучшему игроку матча? Подарили часы. Деду Панарину. После такой игры можно бокальчик холодненького итальянского? Завтра же игра, поэтому… Я вообще предпочитаю маленькую русскую. Рюмку.



Мы смогли удачно настроиться? Конечно, не было бы такого счёта, если бы серьёзно не настроились. Такие команды могут забить случайный гол в начале матча, а потом встать впятером сзади, и им будет сложно забить. Мы начали первыми, они побежали вперёд, и мы им ещё забили», — сказал Панарин в эфире «Матча».

Россия одержала самую крупную победу над Италией на ЧМ — 10:1! Как это было Сборная России проводит второй матч на ЧМ-2017. В соперниках команда Италии. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.