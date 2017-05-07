Третьяк: матч перед Днём Победы очень важен, нельзя проиграть Германии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями перед матчем чемпионата мира—2017 с командой Германии. Встреча состоится 8 мая, начало — в 17:15 мск. Команда Олега Знарка сыграла на турнире два матча, обыграв Швецию (2:1 Б) и Италию (10:1), победа россиян стала самой крупной за всю историю встреч с итальянской сборной.



«Матч перед Днём Победы, 8 мая, по традиции будет очень непростым, потому что в этот день нельзя проигрывать», — сказал Третьяк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой.

Тест. Помнишь ли ты капитанов сборной России в истории ЧМ? Капитаны сборной России на чемпионатах мира. Помнишь ли ты их?