Плющенко: «Ледяные Волки» на следующий фестиваль Ночной лиги приедут побеждать

Форвард команды «Ледяные Волки» двукратный олимпийский чемпион по фигурном катанию Евгений Плющенко прокомментировал поражение в четвертьфинале Кубка «Большого шлема» Ночной лиги от команды «Сухой» (2:3).



«Сегодня здорово играли на самом деле, команда «Сухой» другого уровня. Играли на групповом этапе с ними, проиграли 1:5. Команда собралась, и мы дали бой, хочу сказать, что очень доволен игрой, рад, что забил, отдал передачу. Сегодня была маленькая победа, даже несмотря на поражение. Мы сыграли очень достойно, сыграли на хорошем уровне, не нужно сравнивать нас с ребятами, которые приехали побеждать, а мы как гости. На следующий год мотивация есть, мы приедем побеждать, приложу все усилия, чтобы команда собралась достойная», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.