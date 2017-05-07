Италия — Россия: самые яркие моменты матча

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Италии во втором матче группового этапа чемпионата мира 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 10:1.
В составе россиян заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Мозякин и Сергей Плотников, дубли на свой счёт записали Сергей Андронов, Артемий Панарин и Владислав Наместников. Единственный гол Италии на счету Томмасо Траверса.
Победа россиян стала самой крупной за всю историю встреч с итальянской сборной.
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