Аллен: в Нэшвилле «Сент-Луису» нужно успокоить трибуны, играть не торопясь

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен поделился ожиданиями перед шестым матчем серии плей-офф второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз». На данный момент общий счёт в серии 2-3. Матч пройдёт на арене «хищников».



«Нам предстоит матч на очень, очень трудной арене. В Нэшвилле нужно играть не торопясь, постараться успокоить трибуны. Иногда не помешает и лишняя остановка игры, даже если по логике игры она и не будет требоваться», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.