Йео: при игре в большинстве игроки «Блюз» чрезмерно медлительны и осторожны

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео перед шестым матчем серии с «Нэшвилл Предаторз» (2-3) поделился мнением о слабых местах в игре своей команды. Шестая встреча пройдёт на арене Нэшвилла.



«Мы многое можем делать лучше. И вбрасывание, и перемещение шайбы, и, конечно, игра в большинстве. Мы какие-то медлительные, чрезмерно предусмотрительные и осторожные. Из-за этого создаётся ощущение, что против нас не слишком-то сложно обороняться», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.