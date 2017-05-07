ЧМ-2017: сборная США уверенно обыграла команду Дании

На чемпионате мира по хоккею—2017 сборная США одержала уверенную победу над командой Дании, встреча завершилась со счётом 7:2.



В составе американской команды хет-триком отметился Клейтон Келлер, дубль записал на свой счёт Андерс Ли, ещё по голу забили Джонни Годро и Брок Нельсон. У датчан шайбы забросили Мортен Мадсен и Никлас Хардт.



Сборная России сегодня сыграла со сборной Италии, одержав разгромную победу со счётом 10:1. После двух встреч команда Олега Знарка записала на свой счёт две победы, обыграв также команду Швеции – 2:1 Б.

«Бокал итальянского? Завтра же игра… Я вообще предпочитаю русскую рюмку» Плотникова не напугали соперники, Панарин предпочитает итальянскому русское, а Владислав Третьяк следит за НХЛ, но надеется на своих.