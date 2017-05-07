Хэнифин: США выполнили задачу на игру с Данией, настроились должным образом

Защитник сборной США Ноа Хэнифин подвёл итоги после победы в матче с Данией (7:2) на ЧМ-2017.



«Все матчи важны, поэтому мы настроились на сборную Дании должным образом. Трижды забили в большинстве, набрали три очка, выполнили задачу на игру. Дания достаточно обученная команда, поначалу она доставила нам проблем. Мы начали чаще бросать по воротам, нагружать оборону и вратаря соперника. Рад, что мне довелось попасть на чемпионат мира. Постараюсь принести максимальную пользу Америке», — передаёт слова Хэнифина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

ЧМ-2017: сборная США уверенно обыграла команду Дании