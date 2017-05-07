Я. Карлссон: сборную Дании в матче с США хватило только на 15 минут

Главный тренер сборной Дании Янне Карлссон прокомментировал поражение в матче группового этапа ЧМ со сборной США (2:7).



«Мы играли с хорошей командой. У сборной Дании было сложное начало. Так играть с США нельзя. Мы хорошо играли 15 минут во втором периоде, но это всё. Последние минуты мы фактически прекратили бороться, потому что команда США была слишком сильна. Всё, что могли сделать, — это 15 минут во втором отрезке встречи», — передаёт слова Карлссона корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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