Фазель: окончательное решение по участию НХЛ в ОИ-2018 будет в середине июля

Президент ИИХФ Рене Фазель обозначил сроки, когда окончательное решение по участию игроков из НХЛ на Олимпиаде-2018 будет принято.



«Проблема в том, что НХЛ всегда привозит большое число гостей. В Ванкувере было от 600 до 800, в Сочи было около 400. В Южной Корее будет примерно так же, но здесь не так много гостиничных номером, мы сможем обеспечить это только к концу июня, середине июля. Гэри Беттмэн требует для НХЛ те же права, которые получают главные спонсоры МОК, при этом те платят за них около 100 миллионов долларов. Если Овечкин хочет играть на Олимпиаде и он зарегистрирован в Национальном олимпийском комитете, у него есть права выступать в Пхёнхчане», — приводит слова Фазеля немецкое издание Kölner Stadt-Anzeiger.