Финляндия — Франция: самые яркие моменты матча

На чемпионате мира по хоккею—2017 хозяйка турнира, сборная Франции, одержала уверенную победу над командой Финляндии, встреча завершилась со счётом 5:1. Сборная Финляндии впервые в своей истории проиграла французам.



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Французы били Россию, Канаду, а теперь Финляндию. 10 сенсаций в истории ЧМ Франция обыгрывала Россию и Канаду, Украина играла вничью с США, а теперь Франция обыграла Финляндию – сенсации в истории ЧМ.

Голами в составе французской сборной отметились Пьер-Эдуар Белльмар, Валентен Клеро, Дамьен Флёри и Антуан Руссель, записавший на свой счёт дубль. Единственная шайба финнов на счету Микко Лехтонена. Французский вратарь Арди отразил 42 из 43 бросков.