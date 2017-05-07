Лучич: в пятом матче два хороших арбитра не смогли дать свисток в нужный момент

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Милан Лучич поделился мнением о судействе в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (3:4 2ОТ, 2-3 в серии).



«Игрок падает на вратаря и держит его? Я даже не знаю, какая атака на вратаря может быть более явной. Дело в том, что два очень хороших арбитра не могут дать свисток в нужный момент. У игрока было две-три секунды, чтобы встать со льда, в то время как вратарь не может подняться и спасти команду из-за того, что держат его ногу.

Я больше не знаю, что такое атака вратаря. Если кто-то знает, пожалуйста, позвоните мне и скажите, потому что это просто стыдно, что мы говорим сейчас об этом моменте в таких условиях», – цитирует игрока Sportsnet.