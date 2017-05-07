Э. Карлссон: почти любой игрок, выступающий в плей-офф, сражается с болячками

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон поделился впечатлениями после победы в пятом матче серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ, 3-2 в серии).



«Я чувствовал себя очень хорошо в пятом матче. На этом отрезке сезоне вы всегда испытываете определённый дискомфорт, но на самом деле это характерно не только в моём случае. Практически любой хоккеист в команде, до сих пор выступающей в плей-офф, сражается с болячками. В этот вечер мы сделали необходимый рывок и снова почувствовали свою игру. Это то, что мы планируем перевезти с собой в Нью-Йорк на шестой матч серии в Madison Square Garden», — цитирует игрока официальный сайт лиги.