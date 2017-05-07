Фисенко: очень и очень грустно покидать «Адмирал», но это хоккей

Нападающий Михаил Фисенко, перешедший из «Адмирала» в «Авангард» написал обращение к болельщикам клуба из Владивостока.



«От двух сезонов во Владивостоке у меня колоссальные эмоции и впечатления, все они положительные. Главные моменты – это наши болельщики, город, два сезона подряд в плей-офф. У нас была отличная команда на протяжении двух сезонов, команда единомышленников. Очень и очень грустно покидать «Адмирал», но так получилось, это хоккей.

Спасибо, что два года мы были одной командой! Очень грустно, конечно, уходить из такого коллектива, из такого города, но, повторюсь, так сложилась судьба. Думаю, мы ещё встретимся!" — цитирует Фисенко официальная группа «Адмирала» во «ВКонтакте».