Лундквист: большинство голов в плей-офф забивается с пятачка или близко от него

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением об особенностях игры в плей-офф.



«Большинство голов в плей-офф забивается с пятачка или в непосредственной близости от него. Всегда будут подправления, рикошеты, добивание, так что необходимо просто внимательнее работать перед своими воротами. Мы должны выдерживать силовую борьбу, выталкивать игроков соперника с пятачка, грамотно использовать клюшки. При таком скоплении хоккеистов перед воротами вы просто обязаны быть первыми на шайбе, иначе будет крайне непросто защищаться. Мы должны найти способ, как улучшить этот компонент, в этом нет никаких сомнений. Это тенденция, которая нам не нравится», — цитирует Лундквиста официальный сайт лиги.