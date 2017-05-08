«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» в шестом матче и вышел в финал конференции

«Нэшвилл Предаторз» на домашней арене одержал победу в шестом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз», встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, «хищники» выиграли серию с общим счётом 4-2 и прошли в финал Западной конференции.
«Блюзмены» вышли вперёд уже на третьей минуте встречи, заброшенной шайбой отличился Пол Штястны, ассистировал которому российский форвард Владимир Тарасенко. На старте второго и третьего периодов «Нэшвилл» забил по голу усилиями Романа Йози и Райана Джохансена, а на последней минуте встречи Калле Йернкрок забросил шайбу в пустые ворота «Блюз», установив окончательный счёт встречи.
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