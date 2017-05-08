Ларионов: Шарипзязнов возвращается в «Нефтехимик», договорённость есть

Защитник из системы клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Дамир Шарипзянов официально возвращается в «Нефтехимик». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил агент Шарипзянова Игорь Ларионов.

«Это очень важный шаг для сотрудничества между лигами, переговоры «Лос-Анджелеса» и «Нефтехимика» прошли с полным пониманием ситуации. Дамир проведёт следующий год в Нижнекамске, сыграет перед своими родителями, болельщиками. С 1 июля сделка состоится официально, но договорённость о ней есть уже сейчас, я могу это подтвердить», — сказал Ларионов.

В минувшем сезоне хоккеист провёл за фарм-клуб «королей» в АХЛ 38 матчей и набрал три (0+3) очка при полезности «-1» и 57 минутах штрафа.