Драйзайтль: на кону для «Эдмонтона» стоял сезон

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал разгромную победу над «Анахайм Дакс» (7:1) в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ. Пять шайб «Ойлерз» забросили уже в первом периоде.

«Мы провели хороший первый период, обеспечив себе комфортный задел. Я считаю, что все наши звенья сегодня хорошо играли. На кону стоял сезон, нам нужно было прибавить. Это мы и сделали», – приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии стал ничейным — 3-3. Решающий матч противостояния будет сыгран на льду «Анахайма» 11 мая.