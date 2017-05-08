«Нэшвилл» впервые в истории вышел в финал конференции

«Нэшвилл Предаторз» победил «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:1 и впервые в своей истории вышел в финал Западной конференции Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии розыгрыша Кубка Стэнли 4-2.

«Предаторз» начали играть в Национальной хоккейной лиге в сезоне-1998/99. До этого года команда трижды выходила во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли и три раза проигрывала: в 2011-м «Ванкувер Кэнакс» (2-4), в 2012-м «Аризона Койотс» (1-4) и в 2016-м «Сан-Хосе Шаркс» (3-4). Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.