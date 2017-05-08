Суббэн: у «Нэшвилла» есть главная цель – Кубок Стэнли

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн поделился эмоциями от выхода в финал Западной конференции плей-офф НХЛ по итогам серии матчей с «Сент-Луисом» (4-2). Команда вышла в финал конференции впервые в своей истории.

«Мы рассчитываем на Кубок Стэнли и сделали большой шаг вперёд. Сегодня замечательный день для клуба и города. Но у нас есть главная цель – Кубок Стэнли. Мы упорно работали, чтобы у нас появился шанс завоевать его», – передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.