Светлов: лидеры КХЛ жертвуют ОИ, стоит задача не позволить составу расползтись

Олимпийский чемпион и чемпион мира, известный тренер Сергей Светлов высказался о старте чемпионата мира. Сборная России выиграла оба своих матча, забив в них 12 голов. Также специалист порассуждал на тему отъезда игроков в НХЛ в свете ОИ-2018.

«Сборная России хорошо стартовала в Германии, но не нужно забывать, что чемпионат мира — специфический турнир, который по большому счёту начинается с четвертьфиналов. Италия — явный аутсайдер. Достаточно сказать, что в апреле она уступила даже сборной Казахстана, которая в дивизионе 1А совсем недавно проиграла Южной Корее. Разгром итальянцев не нужно переоценивать. Шведы прилетели в Германию в очень крепком составе, но сборная России моментами играла интереснее. Для нас это был очень хороший старт — с качественным третьим периодом и успехом в буллитной серии. В клубах НХЛ лучшие шведы действуют очень уверенно, играют с настроением, со спортивной наглостью. В сборной всё чаще идёт игра на чистых шайбах, царит какое-то равнодушие, не хватает огонька.

Позитивные моменты всё чаще просматриваются. По сравнению с матчами Евротура постепенно находят свою игру энхаэловцы — Василевский, Проворов, Наместников и Кучеров. Андронов, Барабанов, дуэт Шипачёв — Дадонов сразу взяли с места в карьер. Как и Панарин. И в матче со шведами наш лучший снайпер этого сезона НХЛ не выделялся, но в матче с итальянцами в эпизодах увидели Кучерова энхаэловского образца.

Олимпиада всегда была и всегда будет главным хоккейным турниром. И меня огорчает, что в современном хоккее не все, похоже, соглашаются с этой аксиомой. Шипачёв, Антипин, Миронов, некоторые другие лидеры КХЛ жертвуют Играми и летят в НХЛ. Сейчас наравне с выигрышем чемпионата мира стоит задача не позволить составу сборной окончательно расползтись. То есть нельзя упустить других лидеров сборной — Ковальчука, Дадонова, Гусева, Гаврикова, некоторых других. В противном случае накануне Олимпиады мы столкнёмся с очень большими проблемами — состав сборной», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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