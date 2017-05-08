Йози: в каждом матче серии с «Сент-Луисом» была битва

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози прокомментировал выход своей команды в финал Западной конференции Национальной хоккейной лиги. Хоккеист поучаствовал в двух голах своей команды из трёх — на его счету 2 (1+1) очка. «Хищники» впервые в своей истории вышли в финал конференции НХЛ.

«Великолепные ощущения! Серия получилась тяжёлой. Каждый матч был упорным, в каждом матче была битва, так что мы очень рады», – передаёт слова игрока американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.