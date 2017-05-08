Пьетранджело: проиграли, но боролись до конца. Я горжусь «Сент-Луисом»

Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело прокомментировал вылет своей команды из текущего розыгрыша Кубка Стэнли. «Сент-Луиз» проиграл серию плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2-4, причём «хищники» впервые в своей истории вышли в финал Западной конференции НХЛ.



«Моё отношение к команде не изменилось. Я горжусь командой. Мы проиграли, но боролись до конца. Да, мы могли сыграть лучше в первых двух матчах, но мне никогда не было стыдно за команду», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.