Драйзайтль – 2-й после Гретцки самый молодой автор хет-трика в истории «Ойлерз»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Анахайм Дакс» (7:1) набрал 5 (3+2) очков. Счёт в серии стал 3-3.

21-летний немецкий хоккеист стал вторым после Уэйна Гретцки самым молодым автором хет-трика в истории «Ойлерз» в розыгрыше Кубка Стэнли. Третье место в списке занимает Марк Мессье, 4-е – Гленн Андерсон, 5-е – Эса Тикканен.

Последний раз 3 гола в плей-офф в составе «Эдмонтона» в 2000 году забивал Билл Герин. Ранее в том же четвертьфинале конференции хет-триком отметился Даг Уэйт.

«Эдмонтон» разгромил «Анахайм», Драйзайтль забросил 3 шайбы, Слепышев — 1