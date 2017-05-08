Гибсон: если бы пару раз спас «Анахайм», всё могло сложиться иначе

Голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон прокомментировал поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (1:7) в шестом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые в текущем плей-офф НХЛ в одной из серий дело дойдёт до седьмого матча.Гибсон отразил 3 броска из 6 и был заменен на Джонатана Бернье по ходу первого периода.

«Я не очень хорошо сыграл. Если бы я пару раз спас команду, то всё могло сложиться иначе. А может быть, и нет. Все неудачно для нас складывалось. Мы были не в лучшей форме. Я сыграл не как хотел и подвел команду», – передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Эдмонтон» разгромил «Анахайм», Драйзайтль забросил 3 шайбы, Слепышев — 1