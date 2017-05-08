Бадюков: мы больше любим команду «Роспресса» за то, что происходит вне хоккея

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, комментатор КХЛ ТВ, тренер команды «Роспресса» Алексей Бадюков рассказал о сборной журналистов.

«У нас в команде задача немного другая, нежели побеждать и показывать хоккей. У нас такие… организационные моменты и шоу-программа, скажем, мы как-то больше общаемся, относимся к турниру как к организационному мероприятию, в котором нам хотелось принять участие. Здесь увидели своих друзей, соперников. То, что они уровнем выше, видно невооружённым глазом. Есть над чем работать! Кто чаще тренируется, тот и имеет преимущество. Тяжело. Если бы все, кто мог играть, сыграли за прессу, те же профессионалы, то был бы другой результат. Мы тренируемся один раз в неделю, за это время нереально что-то сделать при любой тактике. Ты не будешь лучше кататься, что-то делать. Прекрасно отдаём себе отчёт.

Команде недавно 15 лет исполнилось, мы больше любим её за то, что происходит вне хоккея, то, что вокруг: это общение, это улыбки, шутки, разговоры в раздевалке, нежели сам процесс. Тренировочный процесс тоже важен, мы постепенно начинаем прививать тактику.

Мы сильно зависим от графика, сейчас от чемпионата мира, в сезоне есть Евротуры, матчи КХЛ — мы не можем готовиться. У нас есть определённая когорта игроков, с которыми выступаем в турнирах, когда всё хорошо, там и профессионалы, и полупрофессионалы, но сейчас мы не имеем права заявлять игроков, которые могли бы составить конкуренцию нашим соперникам. У остальных хорошее катание, игра в пас – это ближе к профессиональному уровню. У нас этого нет, но мы стараемся», — рассказал Бадюков в интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Бадюковым доступно на «Чемпионате».