Стин: «Сент-Луис» так и не смог обыграть «Нэшвилл» на выезде

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Александр Стин прокомментировал вылет своей команды из текущего розыгрыша Кубка Стэнли. «Сент-Луиз» проиграл серию плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2-4, причём «хищники» впервые в своей истории вышли в финал конференции.

«Мы так и не смогли выиграть на выезде. А должны были, потому что один раз проиграли дома. Но все матчи были упорными. К сожалению, сегодня мы проиграли», – передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» в шестом матче и вышел в финал конференции