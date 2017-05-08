Обыграет ли Россия Германию? Как завершатся матчи четвёртого дня ЧМ

8 мая на чемпионате мира по хоккею пройдут очередные матчи группового этапа. Сборная России проведёт свой третий матч, на этот раз с хозяевами турнира немцами. Сначала команда Олега Знарка переиграла шведов (2:1 Б), а затем разгромила итальянцев (10:1) на групповом этапе чемпионата мира 2017 года. При этом победа над сборной Италии — самая крупная за всю историю матчей с этой командой.

Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

— Германия – Россия;

— Беларусь – Канада;

— США – Швеция;

— Финляндия – Чехия.

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