Хоккеистам на ЧМ-2017 полагаются угощения, в частности, более 100 кг пирожных

Организаторы чемпионата мира по хоккею 2017 года в Кёльне и Париже обеспечат хоккеистов сборных различными угощениями. Например, в общей сложности 110 кг песочных пирожных доставят в раздевалки хоккеистов национальных команд на «Ланксесс-Арену» в Кёльне. Здесь проводит матчи национальная сборная России.

«Хоккеистам в раздевалках будут предоставлены различные макаронные изделия, салаты, примерно полтонны винограда, а также песочные пирожные общим весом в 110 кг», – сказано в заявлении организаторов турнира.

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