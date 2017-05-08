Смит: Барабанов может выстрелить на чемпионате мира — 2017

Директор по развитию игроков «Чикаго Блэкхоукс», бывший главный тренер СКА Барри Смит поделился впечатлениями о выступлении сборной России на чемпионате мира — 2017.

«В сборной России есть много талантливых ребят. Тройка Панарин — Шипачёв-Дадонов выглядит очень перспективно. Они классно взаимодействуют друг с другом ещё со времён совместного выступления за СКА. В первом матче со шведами они лишь к концу разыгрались.

Хороший вопрос. У вас в сборной много известных игроков, но давайте подождём, кто-то новый может выстрелить на этом чемпионате мира. Все знают Панарина и Кучерова, но интересно посмотреть на новых звёзд. Такой молодой игрок, как Барабанов, может выстрелить», — сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.