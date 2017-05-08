Инсайдер Sportsnet: я думаю, что новой дискуссии по Олимпиаде не будет

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал заявление президента ИИХФ Рене Фазеля о том, что он планирует продолжить переговоры по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

«Прошла информация, что ИИХФ будет пытаться снова сесть за стол переговоров с НХЛ и продолжить диалог по Олимпиаде. Мертворождённый ли это проект? Может ли это сработать? Я думаю, что НХЛ скажет: «Нет. Не будет никакой новой дискуссии. Не будет повторного обсуждения. Мы приняли решение, и оно окончательное», – отметил Фридман.

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