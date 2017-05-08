Андронов: обидно и за Квартальнова, и за всю команду ЦСКА обидно

Форвард ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал отставку главного тренера Дмитрия Квартальнова. При нём московская команда трижды выиграла регулярный чемпионат КХЛ и один раз дошла до финала розыгрыша Кубка Гагарина.

«С Квартальновым у ЦСКА действительно появилось своё лицо. На протяжении последних трёх лет мы стабильно держали определённый уровень. Не знаю, кто там и что говорит, но это были классные и честные сезоны. Обидно, конечно, и за Квартальнова, и за всю команду обидно. Было проделано очень много работы, и вроде бы есть хороший результат, финал Кубка Гагарина, финал конференции, золото чемпионата России, но все понимают, что это не то», — сказал Андронов.