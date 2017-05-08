Лучшие голы и сейвы третьего дня ЧМ-2017

На групповом этапе ЧМ-2017 близится четвёртый игровой день. Действующие бронзовые призёры россияне успели провести два матча — 5 мая переиграли шведов (2:1 ШБ) и 7 мая одержали самую крупную победу над сборной Италии за всю историю матчей между командами (10:1). 8 мая национальная команда России сыграет с хозяевами турнира немцами.

«Чемпионат» подвёл итоги третьего игрового дня группового этапа чемпионата мира и представляет лучшие голы и сейвы дня.

Также видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Также видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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