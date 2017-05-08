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Лучшие голы и сейвы третьего дня ЧМ-2017

8 мая 2017, понедельник. 12:28. Хоккей

На групповом этапе ЧМ-2017 близится четвёртый игровой день. Действующие бронзовые призёры россияне успели провести два матча — 5 мая переиграли шведов (2:1 ШБ) и 7 мая одержали самую крупную победу над сборной Италии за всю историю матчей между командами (10:1).  8 мая национальная команда России сыграет с хозяевами турнира немцами.

«Чемпионат» подвёл итоги третьего игрового дня группового этапа чемпионата мира и представляет лучшие голы и сейвы дня.

Также видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Также видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
8 мая 2017, понедельник
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10:30 Летестю: «Эдмонтон» лучше, чем о нём думают
10:15 Обыграет ли Россия Германию? Как завершатся матчи четвёртого дня ЧМ
10:08 Штурм: не боимся бригад большинства сборной России
10:00 Ринне: ещё ни разу «Нэшвилл» не поднимался так высоко
10:00 Стин: «Сент-Луис» так и не смог обыграть «Нэшвилл» на выезде
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7 мая 2017, воскресенье
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20:33 Я. Карлссон: сборную Дании в матче с США хватило только на 15 минут
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