Пашков: немцы – более серьёзный соперник, чем шведы, в плане настроя

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от третьего матча сборной России на чемпионате мира против команды Германии. Игра состоится 8 мая и начнётся в 17:15 мск.

«Если наша команда сохранит стиль тотальной атаки, а именно так я могу его обозначить, который она продемонстрировала в прошедших двух матчах, то мы выиграем, и выиграем с хорошим счётом У нас есть атака от начала и до конца встречи. Очень неплохая атака, несмотря на то что в игре со шведами не всё было в порядке с результативностью, но сама по себе игра, её содержание, была очень хорошей, интересной, и, самое главное, всё было посвящено атаке.

Хотя соперник сегодня будет посерьёзнее, чем итальянцы, и, может быть, даже шведы в плане эмоционального настроя. В преддверии Дня Победы надо понимать, что такое играть с немцами, в Германии, в это время», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Германия — Россия