Сборная Финляндии дозаявила защитника Ярвинена из «Куньлуня» на ЧМ

Сборная Финляндии объявила об очередных изменениях в составе своей команды. Дозаявлен защитник Йоонас Ярвинен. Об этом информирует официальный сайт финской федерации хоккея. Финны провели два матча на групповом этапе чемпионата мира — одолели белорусов со счётом 3:2, а следом разгромно проиграли хозяевам турнира французам со счётом 1:5.
В сезоне-2016/17 финский защитник выступал в КХЛ за «Куньлунь» — 11 (4+7) очков при показателе полезности «-1» в 42 матчах регулярного чемпионата, 1 (0+1) очко при «-2» в пяти матчах плей-офф.
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