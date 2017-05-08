Сборная Финляндии дозаявила защитника Ярвинена из «Куньлуня» на ЧМ

Сборная Финляндии объявила об очередных изменениях в составе своей команды. Дозаявлен защитник Йоонас Ярвинен. Об этом информирует официальный сайт финской федерации хоккея. Финны провели два матча на групповом этапе чемпионата мира — одолели белорусов со счётом 3:2, а следом разгромно проиграли хозяевам турнира французам со счётом 1:5.

В сезоне-2016/17 финский защитник выступал в КХЛ за «Куньлунь» — 11 (4+7) очков при показателе полезности «-1» в 42 матчах регулярного чемпионата, 1 (0+1) очко при «-2» в пяти матчах плей-офф.

ЧМ-2017. Сборная Финляндии. «Зажгут» ли Ахо и Пульюярви без Лайне? В прошлом году сборная Финляндии играла в финале ЧМ. Ахо и Пульюярви попробуют помочь команде повторить этот результат.