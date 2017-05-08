Грайсс будет защищать ворота сборной Германии в матче с командой России

Вратраь Томас Грайсс из команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет защищать ворота сборной Германии в матче чемпионата мира по хоккею с национальной командой России, сообщили в пресс-службе немецкой команды.

Сборная Германии 8 мая в Кёльне встретится с россиянами в матче группового этапа чемпионата мира.

Россияне после двух матчей с пятью очками занимают второе место в группе A. Действующие бронзовые призёры россияне успели провести два матча — 5 мая переиграли шведов (2:1 ШБ) и 7 мая одержали самую крупную победу над сборной Италии за всю историю матчей между командами (10:1). Немцы набрали три очка и находятся на четвёртой строчке.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Германия — Россия.

Германия – Россия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 17:15

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