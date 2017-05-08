Дрегер: канадцы могут дозаявить на ЧМ Парэйко, Боумистера или Пьетранджело

Эксперт TSN Даррен Дрегер сообщил, что состав сборной Канады на ЧМ-2017 может пополнить защитник команды Национальной хоккейной лиги«Сент-Луис Блюз». Сообщается, что вакантное место в заявке канадской сборной могут занять Колтон Парэйко, Джей Баумистер или Алекс Пьетранджело.

«Сент-Луис» вылетел из плей-офф, проиграв «Нэшвиллу» во втором раунде Кубка Стэнли. Команда проиграла серию со счётом 2-4, причём соперник впервые в своей истории вышел в финал конференции.

В двух матчах на турнире канадцы обыграли чехов со счётом 4:1 и разгромили словенцев со счётом 7:2.

ЧМ-2017. Сборная Канады. Без Макдэвида, но с надеждой на новое золото Команда Джона Купера полна амбиций защитить чемпионские титулы 2015 и 2016 годов, хотя суперзвёзд в её составе на этот раз нет.