Йенсен: я продлил контракт с «Йокеритом» ещё на сезон

Защитник «Йокерита» Йеспер Йенсен сообщил, что продолжит карьеру в финском клубе. По словам игрока, он ждёт, что команда вернётся в число лидеров Континентальной хоккейной лиги. В 53 матчах сезона-2016/17 защитник финской команды набрал 15 (2+13) очков.

«Следующий сезон я проведу в «Йокерите», я продлил контракт ещё на сезон. Жду, что клуб вернётся в число лидеров КХЛ, как это было два года назад. К сожалению, в минувшем сезоне нас лихорадило весь год, и мы ничего не добились в плей-офф», – сказал Йенсен.