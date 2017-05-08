Зуб: за дебют могу поставить на стол бутылку чего-нибудь… Воды, конечно

Защитник СКА и сборной России Артём Зуб поделился первыми впечатлениями от дебюта в национальной команде.

«Дебют на чемпионате мира – это просто замечательно. У нас была фантастическая поддержка болельщиков, благодаря чему мы добились победы. Это было очень интересно, честно. Сначала немного нервничал, но ничего страшного. Мне понадобилось немного времени, чтобы привыкнуть.

Не думаю, что в нашей сборной есть какие-то ритуалы для новичков. Думаю, могу поставить на стол бутылку чего-нибудь… Воды, конечно. У нас ничего другого нет», — цитирует Зуба официальный сайт ИИХФ.

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