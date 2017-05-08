ЧМ-2017: стал известен состав сборной России на матч с Германией

Стал известен состав национальной сборной России на второй матч группового этапа чемпионата мира со сборной Германии. 5 мая россияне обыграли шведов в серии буллитов, 7 мая разгромили итальянцев.
Андрей Василевский (Илья Сорокин)
Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов;
Виктор Антипин — Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачёв (А) – Евгений Дадонов;
Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;
Артём Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачёв – Сергей Плотников.
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