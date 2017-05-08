Читатели: Канада — главный соперник сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017

На «Чемпионате» завершился опрос «Кто, по вашему мнению, будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?».
Подавляющее большинство голосов — 75% — отдано за действующих чемпионов мира канадцев. Второе место заняла национальная команда Швеции с 9% голосов. Финны набрали 6% — это третье место. На четвёртой строчке расположились соперники из категории «Кто-то другой» — 5% голосов. Следом — американцы с 3% голосов. Замкнула рейтинг сборная Чехии, за которую проголосовали 2% читателей.
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