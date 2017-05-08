Форвард «Сент-Луиса» Стин сыграл 10 матчей в плей-офф со сломанной ногой

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Александр Стин отыграл две серии в плей-офф Кубка Стэнли, получив серьёзную травму. В первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Миннесота Уайлд» (2:1 ОТ) 33-летний шведский хоккеист сломал ногу, однако сыграл во всех матчах серии (4-1).

Стин получил ещё одно повреждение, но не перелом, в четвёртом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (2-4) и пропустил пятую игру.

Всего в 10 матчах плей-офф этого сезона Стеен набрал 7 (3+4) очков.