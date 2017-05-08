ЧМ-2017: сухие разминки сборных Германии и России, танцы в фан-зоне

На групповом этапе ЧМ-2017 близится четвёртый игровой день. Действующие бронзовые призёры россияне успели провести два матча — 5 мая переиграли шведов (2:1 ШБ) и 7 мая одержали самую крупную победу над сборной Италии за всю историю матчей между командами (10:1). 8 мая национальная команда Российской Федерации сыграет с хозяевами турнира немцами. Все билеты на данный матч ЧМ-2017 распроданы.

«Чемпионат» предлагает видео сухой разминки сборных России и Германии, а также танцев в фан-зоне в преддверии матча россиян и немцев.

Также видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Также видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Сборные Германии и России прибыли на «Ланксесс-Арену» на очную встречу

Овечкин, Макдэвид и ещё 13 звёзд НХЛ, которых продолжают ждать на ЧМ-2017 Если хотя бы половина из них приедет на чемпионат мира, турнир станет ещё круче.