Стин: не хочу преуменьшать заслуги других игроков «Блюз», у них тоже были травмы

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Александр Стин, который играл в плей-офф со сломанной ступнёй, сказал, что не хочет преуменьшать заслуги своих партнёров по команде, которые тоже играли с повреждениями.

Форвард сломал ногу в первом матче первого раунда плей-офф с «Миннесотой Уайлд», не участвовал в тренировках, но сыграл во всех матчах плей-офф, кроме одного.

«Если честно, я не хочу это обсуждать. Не хочу преуменьшать то, что делали ребята, как мы сплотились, поддерживали друг друга в разных ситуациях. Не один я играл с повреждением. У нас ребята с травмами плеча, бедра, колен, ног, рёбер, спины. Я не хочу преуменьшать их заслуги», — цитирует Стина STL Today.