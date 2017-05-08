Йео: Стин жертвовал всем ради «Блюз», играя со сломанной ногой

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео поделился мнением о нападающем Александре Стине, который в плей-офф играл со сломанной ступнёй. «Музыканты» дошли до второго раунда, где уступили «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2-4.

«Стин показал себя настоящим бойцом. Он был лидером и бойцом для нашей команды, надо отдать ему должное. Я изнутри наблюдал, через что он проходит, просто чтобы надеть коньки и выйти на лёд, это впечатляет. Он проявил себя как лидер и показал, какую культуру мы пытаемся привить в команде. Он жертвовал всем, чем мог, ради своей команды, именно это и значит быть лидером», — цитирует Йео STL Today.