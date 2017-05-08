Овечкин вновь тренируется в третьем звене перед шестым матчем с «Питтсбургом»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь занимается на тренировке в третьем звене перед шестым матчем с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

Главный тренер команды Барри Тротц перевёл россиянина из первого звена в третье к Ларсу Эллеру и Тому Уилсону перед пятым матчем серии, в котором Овечкин отметился заброшенной шайбой. «Столичные» выиграли матч со счётом 4:2 и сократили отставание в серии (2-3). Шестая встреча состоится 9 мая, начало в 02:30 мск.