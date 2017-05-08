Капитан сборной России Сергей Мозякин уехал на обследование

Капитан сборной России Сергей Мозякин, получивший травму в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года с Германией, уехал на обследование.

«Мозякин уехал на обследование», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ФХР.

Эпизод произошёл на 14-й минуте матча. Патрик Хагер грубо атаковал россиянина, который получил травму и покинул лёд, отправившись при помощи персонала и партнёров в раздевалку. В текущем турнире на счету Мозякина 3 (1+2) очка.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Капитан сборной России Сергей Мозякин получил травму в матче с Германией на ЧМ