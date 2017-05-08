Владимир Путин возглавит команду «Звёзд Ночной лиги» в гала-матче финала

Президент России Владимир Путин возглавит команду «Звёзды Ночной лиги» в гала-матче финала VI Фестиваля по хоккею среди любительских команд, который состоится в Сочи в ледовом дворце «Большой» 10 мая. Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Вместе с главой Российского государства на лёд выйдут государственные и общественные деятели, губернаторы ряда регионов России, руководители ФХР и КХЛ, легенды советского и российского хоккея — члены совета Легенд Ночной лиги.

Команда «Звёзды Ночной Лиги»:

Вратари: Алексей Дюмин — губернатор Тульской области, Владимир Мышкин;

Игроки: Владимир Путин, Сергей Шойгу — министр обороны РФ, Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Валерий Каменский, Владимир Лутченко, Сергей Макаров, Алексей Гусаров, Александр Могильный, Алексей Жамнов, Сергей Бабинов, Илья Бякин, Александр Кожевников, Андрей Коваленко, Виталий Прохоров, Ирек Гимаев, Игорь Болдин, Александр Голиков, Владимир Голиков, Виктор Шалимов.

Команда «Сборная Ночной Лиги»:

Игроки: Геннадий Тимченко — председатель совета директоров КХЛ, президент СКА, Аркадий Ротенберг — председатель правления ФХР, Андрей Воробьёв — губернатор Московской области; Владимир Потанин — председатель попечительского совета Ночной лиги, Магомед Магомедов — президент Ночной лиги, Дмитрий Босов — президент группы «Аллтек»; Борис Ротенберг — совладелец и член совета директоров СМП Банка, вице-президент Федерации дзюдо России; Роман Ротенберг — первый вице-президент ФХР, член совета директоров КХЛ, вице-президент СКА; Андрей Левенцов — генерал; Алексей Петров — генерал; Игорь Бутман — народный артист России.

Тренер: заслуженный тренер России Рашид Сайфутдинов.