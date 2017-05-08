Сборная России обыграла Германию на ЧМ-2017, Кучеров и Шипачёв оформили дубли

Сборная России одержала победу над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 6:3.

После двух периодов россияне вели со счётом 5:0 благодаря дублю Вадима Шипачёва, а также шайбам Сергея Плотникова, Никиты Гусева и Никиты Кучерова. В третьем игровом отрезке немцы отыграли две шайбы, отличились Брукс Мацек и Филип Гогулла, а затем Никита Кучеров оформил дубль, сделав счёт 6:2. Нападающий Артемий Панарин сделал четыре голевые передачи. Окончательный счёт установил Фредерик Тиффельс.

Россияне после трёх игр набрали восемь очков и возглавили группу А. Следующий матч наша команда сыграет 11 мая со сборной Дании.

Россия обыграла Германию на ЧМ, немцы «сломали» Мозякина! LIVE Сборная России в третьем матче на ЧМ-2017 обыграла команду Германии. Всё самое интересное о встрече и вокруг неё – в нашем онлайне